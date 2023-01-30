国内では３０日、新たに２万８３０人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の月曜日と比べ約１万８００人減った。重症者は前日比９人増の５３１人、死者は２５５人確認された。

東京都では１８１８人の感染を確認。新規感染者は前週の月曜日と比べ８５９人減った。新たな死者は２０人。都基準による重症者は３２人で、前日から２人増えた。