５０円高の２万７４３３円４０銭 ３０日の平均株価
2023年01月30日15時07分
３０日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４３３円４０銭と前週末終値比５０円８４銭高で終わった。出来高は概算で１１億３０００万株。
５０円高の２万７４３３円４０銭 ３０日の平均株価
2023年01月30日15時07分
３０日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４３３円４０銭と前週末終値比５０円８４銭高で終わった。出来高は概算で１１億３０００万株。
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