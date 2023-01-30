東京の転入超過３万８０２３人 ２２年の人口移動報告
2023年01月30日14時45分
総務省が３０日発表した２０２２年の住民基本台帳に基づく人口移動報告によると、東京都は転入者数が転出者数を上回る「転入超過」が３万８０２３人となった。過去最少（５４３３人）だった前年より３万２５９０人増加し、超過幅は３年ぶりに拡大した。
東京の転入超過３万８０２３人 ２２年の人口移動報告
2023年01月30日14時45分
総務省が３０日発表した２０２２年の住民基本台帳に基づく人口移動報告によると、東京都は転入者数が転出者数を上回る「転入超過」が３万８０２３人となった。過去最少（５４３３人）だった前年より３万２５９０人増加し、超過幅は３年ぶりに拡大した。
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