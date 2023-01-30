日産自動車とルノーのロゴマーク

日産自動車と仏自動車大手ルノーによる出資比率見直し交渉で、ルノーによる日産株式の保有比率を現行の４３％から、日産が保有するルノー株の比率と同じ１５％まで引き下げることで両社が合意することが３０日、分かった。同日午後にも声明を出す方向で最終調整している。

バブル崩壊後の経営難で１９９９年にルノーの支援を受けた日産だが、出資比率が対等になることで、両社の提携関係は新たな段階を迎える。