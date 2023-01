米ペンシルベニア州チェスターブルック--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- インテリジェント接続・自動化のリーダー企業のBoomiTMは本日、ガートナーのサービス型企業統合プラットフォーム(iPaaS)(世界)のマジック・クアドラントで9年連続でリーダーに位置付けられたと発表しました。ガートナーは、iPaaS事業会社16社を、実行能力とビジョンの完全性に関して評価しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230130005159/ja/

iPaaS市場は、2026年までに売上高が110億ドルに達すると予測されています1。iPaaSベンダーの高度な能力と膨大な規模を背景に、iPaaSは、世界各地の数十万の組織から選ばれる戦略的統合プラットフォームになっています。多くの事例において、例えば、アプリケーション統合スイート、データ統合ツール、B2Bゲートウェー・ソフトウエアといった以前の世代の統合プラットフォーム・ソフトウエアが、iPaaSに置き換えられています2。

Boomi最高経営責任者(CEO)のSteve Lucasは、次のように語っています。「Boomiは、クラウド統合事業者の中で最も多くの顧客を継続的に得ています。当社の自己マネージ、自己学習、自己規模拡大統合は自律的に動作し、長期的に多くの時間と資金の節約になります。当社は、テクノロジー環境が断片的で複雑なものになる中で、世界のあらゆる規模と業界の組織が優れた協力関係とデータ共有を実現できるように支援しています。だからこそ、デジタル接続という当社の使命は、ビジネスでの成功にこれまでになく重要性を高めています。」

そのスピード、使いやすさ、総所有コストの低さから世界のあらゆる業界の顧客から信頼されるクラウドネイティブで統一的でローコードでスケーラブルでオープンで高セキュリティーでインテリジェントなBoomi AtomSphere™プラットフォームは、あらゆる業界の組織が迅速かつ容易にビジネス成果を加速できるように支援しています。Boomiは、あらゆる場所であらゆる人をあらゆるものに結び付けます。そのために、統合、マスター・データ管理、API管理、ワークフロー自動化、データ・クオリティー・ガバナンス、B2B/EDIネットワーク管理、データのカタログと作成を含むエンドツーエンドの能力を提供しています。

Boomiは最近、そのプラットフォームと事業を以下のように大きく更新したことを発表しました。

製品イノベーション

迅速 API作成 – 1回のクリックで統合フローからAPIを作成し、高セキュリティー・サービスを開発者に迅速に公開。

– 1回のクリックで統合フローからAPIを作成し、高セキュリティー・サービスを開発者に迅速に公開。 連邦リスク承認管理プログラム (FedRAMP)承認 – Boomiのローコード・ワークフロー自動化サービスのBoomi Flowが、2019年以後にFedRAMP承認を受けてきたBoomiのプラットフォーム・サービスに加わりました。これには、Master Data Hub、Integration、Master Data Hubが含まれます。

– Boomiのローコード・ワークフロー自動化サービスのBoomi Flowが、2019年以後にFedRAMP承認を受けてきたBoomiのプラットフォーム・サービスに加わりました。これには、Master Data Hub、Integration、Master Data Hubが含まれます。 IRAP審査 – Boomi AtomSphere Platformがオーストラリア政府の情報セキュリティー・マニュアル(ISM)のPROTECTED規制の下でクラウド・セキュリティーの独立的な評価を受けました。Boomiの情報の保存、処理、通信に関するセキュリティー態勢により、政府機関は独自の評価を行うことなく、Boomi Platformを購入できます。

– Boomi AtomSphere Platformがオーストラリア政府の情報セキュリティー・マニュアル(ISM)のPROTECTED規制の下でクラウド・セキュリティーの独立的な評価を受けました。Boomiの情報の保存、処理、通信に関するセキュリティー態勢により、政府機関は独自の評価を行うことなく、Boomi Platformを購入できます。 自動車産業向けB2B/EDI – ODETTE標準をサポートし、顧客の自動車サプライチェーンでの相互運用性を迅速化。

市民インテグレーター/ビジネス・テクノロジスト強化

拡張された Boomi Discover Catalog – 事前組み込みレシピの増加により統合を単純化。

– 事前組み込みレシピの増加により統合を単純化。 単純化されたビジュアル・エクスペリエンス – 新たなアイコン、ダイナミックで反応の良いユーザー・エンゲージメントでエンゲージメント性の高いユーザー・エクスペリエンスを提供。

– 新たなアイコン、ダイナミックで反応の良いユーザー・エンゲージメントでエンゲージメント性の高いユーザー・エクスペリエンスを提供。 迅速化された製品オンボーディング – プラットフォームとウェルカム・ページによって、市民インテグレーター/ビジネス・テクノロジストはプロセスを容易に開始できます。

経営陣の拡大と世界的広がり

経営陣の拡大 – Boomiが最近最高経営責任者に任命したスティーブ・ルーカスは、世界で最も革新的でグローバルなエンタープライズ・ソフトウエア企業の一部で27年以上の経営・運営の経験を持ち、3度CEO職を務めてきました。iCIMSには3年間勤務して同社を成長させ、それ以前はアドビ、マルケト、SAP、セールスフォースで幹部職を務めました。データ管理、サービス型プラットフォーム、統合に関して特に専門能力と経験を持っています。ルーカスは、マルケトのCEOとして、製品の大幅な拡張とプラットフォームの成長を実現し、同社はアドビにより47億5000万ドルで買収されました。

– Boomiが最近最高経営責任者に任命したスティーブ・ルーカスは、世界で最も革新的でグローバルなエンタープライズ・ソフトウエア企業の一部で27年以上の経営・運営の経験を持ち、3度CEO職を務めてきました。iCIMSには3年間勤務して同社を成長させ、それ以前はアドビ、マルケト、SAP、セールスフォースで幹部職を務めました。データ管理、サービス型プラットフォーム、統合に関して特に専門能力と経験を持っています。ルーカスは、マルケトのCEOとして、製品の大幅な拡張とプラットフォームの成長を実現し、同社はアドビにより47億5000万ドルで買収されました。 世界的成長 – Boomiは急速な規模拡大も継続しており、最近ではその世界的拠点網を日本に拡大し、アジア太平洋での拡大する需要に対応できるようにしています。

Boomiは、サービス型ソフトウエア(SaaS)分野の世界的リーダーとして、拡大を続ける会員10万以上のコミュニティー、iPaaS分野で最大数のグローバル・システムインテグレーター(GSI)を擁しています。当社は、アクセンチュア、デロイト、SAP、スノーフレイクを含む約800社のパートナーから成る世界的ネットワークを誇り、アマゾン ウェブ サービス、グーグル、マイクロソフトなどを含む最大規模のハイパースケーラー・クラウド・サービス・プロバイダーと連携しています。

最近では、米国で最も急成長し最も革新的なテクノロジー企業としてデロイト・テクノロジーFast 500™およびインク5000に選出され、インターナショナル スティービー アワードでは年間最優秀企業賞と製品イノベーション賞の2つの賞、サービス型プラットフォーム(PaaS)部門でGold Globee®アワード、Merit Awardではクラウド・サービス部門のテクノロジー賞、Stratus賞を2022年クラウド・コンピューティングのグローバル・リーダーとして受賞し、CRNパートナー・プログラム・ガイドで栄誉ある5つ星評価を獲得しました。これは、ITチャネルで革新的製品や柔軟なサービスを提供する業界有数の技術ベンダーによるプログラムのうち、最も注目に値するものを掲載した最重要リストです。またBoomiは、インク誌の「最高の職場」の1つに選ばれるなど、選ばれる雇用主として多数の賞を受賞しています。

iPaaS市場とBoomiの評価の詳細については、ガートナーの報告書をお読みください:Magic Quadrant for Integration Platform as a Service, Worldwide

補足資料

最高革新責任者のエド・マコスキーによるBoomiの最新のブログ記事で詳細をお読みください。

Boomiverseコミュニティーについて

Boomiをツイッター、リンクトイン、フェイスブック、ユーチューブでフォロー

ガートナー免責事項:

ガートナー、サービス型企業統合プラットフォーム(世界)のマジック・クアドラント、Keith Guttridge、Andrew Comes、Saikat Ray、2023年1月24日

ガートナーは、当社のリサーチ発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高の評価やその他の評価を得たベンダーのみを選択するようテクノロジーの利用者に助言するものでもありません。ガートナーのリサーチ発行物は、ガートナーのリサーチ組織の意見によって構成されており、事実の言明であると理解すべきではありません。ガートナーは、商品性または特定目的への適合性の保証を含め、本リサーチに関する明示的あるいは黙示的なすべての保証を否認します。GARTNERはガートナーの登録商標およびサービスマークであり、Magic Quadrantは、ガートナーおよび/または米国および米国外における関連会社の登録商標であり、本プレスリリースでは許可を得て使用しています。All rights reserved. 注記:Boomiは、2014年から2019年までDell Boomiと呼ばれていました。

Boomiについて

Boomiは、すべての人をあらゆる場所ですべてに接続することによって世界をより良い場所にすることを目指しています。クラウドベースのサービス型統合プラットフォーム(iPaaS)のパイオニアで、現在この分野有数のグローバルなサービス型ソフトウエア(SaaS)企業であるBoomiは、統合プラットフォーム・ベンダーの中で最大の顧客数を誇ります。また、アクセンチュア、キャップジェミニ、デロイト、SAP、スノーフレイクなど、約800社のパートナーから成る世界的ネットワークを有しています。グローバルな組織は、Boomiの受賞歴があるプラットフォームを使用して、データの発見、管理、統合を行いつつ、アプリケーション、プロセス、人をつないで、より優れた迅速な成果を上げています。詳細情報については、 http://www.boomi.comをご覧ください。

©2023 Boomi, LP. Boomi、「B」ロゴ、Boomiverse、AtomSphereは、Boomi, LPまたはその関連会社の商標です。全著作権所有。その他の名前またはマークは、それぞれの所有者の商標である可能性があります。

1 Forecast: Enterprise Infrastructure Software, Worldwide, 2020-2026, 4Q22 Update

2 Gartner, Magic Quadrant for Integration Platform as a Service, Worldwide, Keith Guttridge, Andrew Comes, Saikat Ray, January 24, 2023

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る:https://www.businesswire.com/news/home/20230130005159/ja/