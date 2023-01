韓国ソウル--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ゴールデン・ハインド(最高経営責任者(CEO):Young-woo Noh)は、韓国の高級卵サンドイッチ・ブランド「エッグドロップ」の初の海外店舗を2022年12月17日にタイ・バンコクのサイアムにオープンしました。

Golden Hind opened the first global store of EGGDROP, a Korean Premium Egg Sandwich Brand in Siam Area, Bangkok, Thailand. (Photo: Business Wire)