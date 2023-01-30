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岩谷産業、タイの金属加工工場を拡張　カセットこんろ製造も

2023年01月30日12時43分

　岩谷産業は３０日、タイ・バンコク近郊にある傘下の金属加工会社「バンコクアイ・トーア」の工場を約１８億円を投じて拡張したと発表した。東南アジアや欧州、北米でエアコン市場の拡大が見込まれており、同社で製造している室外機部品などの生産能力を２倍以上に引き上げた。また、コロナ禍をきっかけに東南アジアで需要が拡大しているカセットこんろの製造ラインも新設。４月から生産を開始し、海外向け販売を強化する。

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