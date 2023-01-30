日立製作所は３０日、産業用ロボットのシステム開発などを手掛けるグループ会社２社が４月１日付で合併すると発表した。日立が展開するＩｏＴ（モノのインターネット）基盤「ルマーダ」を組み合わせて、自動化やデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を進める製造・物流企業への提案力を強化。日本や東南アジアで産業用ロボット事業の拡大を狙う。