日立、産業用ロボ２社合併 日本・東南アジアで事業拡大狙う
2023年01月30日12時31分
日立製作所は３０日、産業用ロボットのシステム開発などを手掛けるグループ会社２社が４月１日付で合併すると発表した。日立が展開するＩｏＴ（モノのインターネット）基盤「ルマーダ」を組み合わせて、自動化やデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を進める製造・物流企業への提案力を強化。日本や東南アジアで産業用ロボット事業の拡大を狙う。
日立、産業用ロボ２社合併 日本・東南アジアで事業拡大狙う
2023年01月30日12時31分
日立製作所は３０日、産業用ロボットのシステム開発などを手掛けるグループ会社２社が４月１日付で合併すると発表した。日立が展開するＩｏＴ（モノのインターネット）基盤「ルマーダ」を組み合わせて、自動化やデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を進める製造・物流企業への提案力を強化。日本や東南アジアで産業用ロボット事業の拡大を狙う。
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