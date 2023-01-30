欧州サッカー各国リーグ（２９日）
2023年01月30日09時47分
▽スペイン１部リーグ
バリャドリー １―０ バレンシア
ド
Ａマドリード １―０ オサスナ
セ ル タ １―０ ビルバオ
Ｒマドリード ０―０ Ｒソシエダー
ド
▽イタリア・セリエＡ
サッスオロ ５―２ ＡＣミラン
モンツァ ２―０ ユベントス
ラツィオ １―１ フィオレンテ
ィナ
ナ ポ リ ２―１ ロ ー マ
▽ドイツ１部リーグ
シャルケ ０―０ ケ ル ン
ドルトムント ２―０ レーバークー
ゼン
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（２９日）
2023年01月30日09時47分
▽スペイン１部リーグ
バリャドリー １―０ バレンシア
ド
Ａマドリード １―０ オサスナ
セ ル タ １―０ ビルバオ
Ｒマドリード ０―０ Ｒソシエダー
ド
▽イタリア・セリエＡ
サッスオロ ５―２ ＡＣミラン
モンツァ ２―０ ユベントス
ラツィオ １―１ フィオレンテ
ィナ
ナ ポ リ ２―１ ロ ー マ
▽ドイツ１部リーグ
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ドルトムント ２―０ レーバークー
ゼン
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