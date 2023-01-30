リコー、きょうの取締役会に社長人事付議
2023年01月30日08時28分
リコーは３０日、一部報道された社長人事について、同日の取締役会に付議する予定だと発表した。
リコー、きょうの取締役会に社長人事付議
2023年01月30日08時28分
リコーは３０日、一部報道された社長人事について、同日の取締役会に付議する予定だと発表した。
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