東京などで震度３
2023年01月29日21時43分
２９日午後９時２０分ごろ、神奈川県西部を震源とする地震があり、東京都千代田区などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．８と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝宇都宮市、群馬県大泉町、埼玉県熊谷市、東京都千代田区、練馬区、神奈川県厚木市。
東京などで震度３
2023年01月29日21時43分
２９日午後９時２０分ごろ、神奈川県西部を震源とする地震があり、東京都千代田区などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．８と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝宇都宮市、群馬県大泉町、埼玉県熊谷市、東京都千代田区、練馬区、神奈川県厚木市。
こんな記事も
社会用語
社会
東京などで震度３(01/29 21:43)
「セカコイ」観客１００万人超え 日本映画で２１年ぶり―韓国(01/29 21:00)
子供らが日本発の義足体験 パラアスリートに共感―ブラジル(01/29 20:30)
国内感染、新たに４万４２９４人 前週比２万人減―新型コロナ(01/29 20:02)
複数人、雪崩巻き込まれたか １２人の情報も、スキー場外―長野・小谷村(01/29 19:26)
藤井五冠勝ち２勝１敗に 将棋・王将戦(01/29 17:13)
特殊詐欺でも比から指示か 「ルフィ」、７０人規模グループ統率―全国連続強盗との関連捜査・警察当局(01/29 15:51)
特別賞に「進撃の巨人」の諫山さん 仏漫画祭(01/29 10:04)
組織委元次長、入札辞退要求か 「他社に決定済み」―五輪テスト大会巡り談合(01/29 07:08)
「私は無実」変わらず訴え 有罪確定も復帰、美濃加茂市長―来月１日に再審判断・名古屋高裁(01/29 07:07)
路上のガム、取り続け２０年 ４６０万個超、マナー向上願う―専門業者の５７歳男性(01/29 07:05)
「痛かったろう、怖かったろう」 被害者長男、にじむ無念―狛江の高齢女性殺害(01/29 07:04)
猫の頭？名前はまだない 出土品の愛称募集―福島・郡山(01/28 20:32)
国内感染、新たに５万４８４５人 前週比１万人減―新型コロナ(01/28 19:07)
千葉で鳥インフル ２５万羽処分(01/28 15:46)
「闇バイト」投稿、警告１．５倍 甘言添えた勧誘急増―困窮の若者標的か・警視庁(01/28 14:31)
詩人の天沢退二郎さん死去、８６歳(01/28 14:04)
宮城で鳥インフル １．２万羽処分(01/28 11:05)
ＧＷ明け移行、期待と懸念 観光地「遅い」と不満も―新型コロナ「５類」(01/28 07:10)
マスク着用「判断基準、説明を」 緩和のリスク、懸念も―各知事(01/28 07:08)
２２年外国人入国、１２倍に 水際緩和で韓国・台湾急増―入管庁(01/28 07:07)
「他疾病と別」「監視継続を」 ５類移行で専門家指摘―新型コロナ(01/28 07:07)
原告以外の被害者の声聴取へ 徴用問題、「多様な意見」強調―韓国(01/28 07:06)
特殊詐欺事件で逮捕状 「ルフィ」名乗る男ら―比で拘束、連続強盗と関連捜査(01/27 23:34)
経口中絶薬の薬事承認了承 国内初、妊娠９週まで対象―厚労省(01/27 22:00)
新型コロナ「５類」引き下げ、５月８日に 公費負担継続、マスク見直し―イベント規制撤廃も・政府決定(01/27 21:36)
日教組教研集会が開幕 オンラインで２９日まで(01/27 20:36)
安全装置に１７．５万円補助 政府、通園バス置き去り防止で(01/27 19:44)
志願倍率０．５倍 国公立大２次の中間集計(01/27 19:16)
菊五郎さん、３月休演 松竹(01/27 19:13)