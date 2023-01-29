ＮＨＬ試合結果（２８日）
2023年01月29日15時53分
アバランチ ４―２ ブルース
パンサーズ ４―３ ブルーインズ
フライヤーズ ４―０ ジェッツ
ライトニング ５―２ キングズ
セネタース ５―０ カナディアン
ズ
シャークス ６―４ ペンギンズ
アイランダー ２―１ ゴールデンナ
ズ イツ
ワイルド ３―２ セーバーズ
クラーケン ３―１ ブルージャケ
ッツ
オイラーズ ７―３ ブラックホー
クス
ダックス ２―１ コヨーテス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（２８日）
2023年01月29日15時53分
アバランチ ４―２ ブルース
パンサーズ ４―３ ブルーインズ
フライヤーズ ４―０ ジェッツ
ライトニング ５―２ キングズ
セネタース ５―０ カナディアン
ズ
シャークス ６―４ ペンギンズ
アイランダー ２―１ ゴールデンナ
ズ イツ
ワイルド ３―２ セーバーズ
クラーケン ３―１ ブルージャケ
ッツ
オイラーズ ７―３ ブラックホー
クス
ダックス ２―１ コヨーテス
（時事）
こんな記事も
スポーツ総合
佐藤にアクシデント 大阪国際女子マラソン(01/29 17:14)
早田が３年ぶりＶ、女子３冠 男子は戸上が連覇―全日本卓球(01/29 17:11)
全日本卓球・談話(01/29 17:08)
東京ベイ、東京ＳＧが５勝目 ラグビー・リーグワン(01/29 17:07)
石川、持ち味出せず 全日本卓球(01/29 17:07)
スローガンは「走魂」 プロ野球・西武(01/29 16:42)
福島、広田組は準優勝 バドミントン(01/29 16:36)
ドルーリー、地元でも区間新 「晴れの国岡山」駅伝(01/29 16:23)
八村、移籍２戦目は６得点 ジェームズに好アシストも―ＮＢＡ(01/29 15:57)
ＮＨＬ試合結果（２８日）(01/29 15:53)
岩渕が初優勝 男子の大塚は２位―Ｘゲームズ(01/29 15:30)
大阪国際女子マラソン・談話(01/29 15:17)
ＮＢＡ試合結果（２８日）(01/29 15:03)
青山、柴原組は初Ｖならず 全豪テニス(01/29 14:59)
安藤、日本人トップの３位 大阪国際女子マラソン(01/29 14:59)
川村が３連勝 男子は堀島の８位が最高―モーグルＷ杯(01/29 14:22)
主な日本選手の成績（２８日） 欧州サッカー(01/29 14:18)
松山、今季初のトップ１０ 米男子ゴルフ(01/29 12:40)
米男子ゴルフ・談話(01/29 12:08)
松山は９位 小平５３位、蝉川６７位―米男子ゴルフ(01/29 11:32)
福田大和が優勝 柔道(01/29 11:14)
グバノワが優勝 欧州フィギュア(01/29 10:16)
長谷部、復帰戦でフル出場 鎌田は同点ゴール演出―ドイツ・サッカー(01/29 09:59)
収穫だった着地姿勢 高梨、助言生かす―Ｗ杯ジャンプ女子(01/29 09:45)
欧州サッカー各国リーグ（２８日）(01/29 09:42)
小林陵、１回目に「失速」 Ｗ杯ジャンプ男子(01/29 08:47)
高梨沙羅、今季最高の４位 Ｗ杯ジャンプ女子(01/29 08:38)
小林陵侑は１４位 Ｗ杯ジャンプ男子(01/29 08:37)
日本は１５位 ホッケー男子Ｗ杯(01/29 08:27)
楽天、若手発掘に焦点 戦力充実の阪神、にじむ岡田色―プロ野球・キャンプのポイント（４）(01/29 07:00)