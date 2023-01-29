東京、新たに３４２７人感染 前週比１６８３人減―新型コロナ
2023年01月29日17時01分
東京都は２９日、新たに３４２７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の日曜日と比べ１６８３人減少した。新たな死者は２１人。都基準による重症者は前日と同じ３０人だった。
東京、新たに３４２７人感染 前週比１６８３人減―新…
2023年01月29日17時01分
東京都は２９日、新たに３４２７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の日曜日と比べ１６８３人減少した。新たな死者は２１人。都基準による重症者は前日と同じ３０人だった。
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