特別賞に「進撃の巨人」の諫山さん 仏漫画祭
2023年01月29日10時04分
【パリ時事】フランス中西部アングレームで開かれているアングレーム国際漫画祭で、人気漫画「進撃の巨人」の作者諫山創さんに２８日、５０回目の漫画祭を記念する特別賞が授与された。
このほか、名誉賞に「男組」などの池上遼一さんと「富江」などの伊藤潤二さんが選ばれた。漫画祭は１９７４年にスタートした。
特別賞に「進撃の巨人」の諫山さん 仏漫画祭
2023年01月29日10時04分
【パリ時事】フランス中西部アングレームで開かれているアングレーム国際漫画祭で、人気漫画「進撃の巨人」の作者諫山創さんに２８日、５０回目の漫画祭を記念する特別賞が授与された。
このほか、名誉賞に「男組」などの池上遼一さんと「富江」などの伊藤潤二さんが選ばれた。漫画祭は１９７４年にスタートした。
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