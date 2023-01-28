檀崎、スコットランド移籍 Ｊ１札幌
2023年01月28日18時59分
Ｊ１札幌は２８日、昨季限りで退団したＭＦ檀崎竜孔（２２）がスコットランド・プレミアリーグ、マザーウェルに完全移籍すると発表した。昨季は、シーズン途中からブリスベン（オーストラリア）に期限付き移籍していた。
檀崎、スコットランド移籍 Ｊ１札幌
2023年01月28日18時59分
Ｊ１札幌は２８日、昨季限りで退団したＭＦ檀崎竜孔（２２）がスコットランド・プレミアリーグ、マザーウェルに完全移籍すると発表した。昨季は、シーズン途中からブリスベン（オーストラリア）に期限付き移籍していた。
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