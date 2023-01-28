卓球の全日本選手権は２８日、東京体育館で行われ、女子ダブルスは伊藤美誠（スターツ）早田ひな（日本生命）組が決勝で成本綾海、井絢乃組（中国電力）を３―０で下し、同一ペアで大会初の５連覇を遂げた。

男子ダブルスは張本智和（ＩＭＧ）森薗政崇（ＢＯＢＳＯＮ）組が及川瑞基（木下グループ）松島輝空（木下アカデミー）組との決勝を制した。

シングルスは準々決勝が行われ、女子は早田が平野美宇（木下グループ）にストレートで勝ち、石川佳純（全農）は佐藤瞳（ミキハウス）を下して４強入り。男子は張本智、昨年優勝の戸上隼輔（明大）らが準決勝に進んだ。