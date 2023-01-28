国内では２８日、新たに５万４８４５人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の土曜日と比べ約１万人減った。重症者は前日比２４人減の５３３人、死者は２５２人確認された。



新型コロナウイルス 国内の状況

東京都では新たに４５１５人の感染を確認。新規感染者は前週の土曜日と比べ約２０００人減った。新たな死者は２５人。都基準による重症者は３０人で、前日から３人減った。