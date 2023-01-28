千葉で鳥インフル ２５万羽処分
2023年01月28日15時46分
千葉県は２８日、匝瑳市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。飼育されている採卵鶏約２５万羽をすべて殺処分する。今季の発生件数は全国７０例目で、県内では５例目。
県によると、２７日に養鶏場から「死んでいる鶏の数が増加している」と通報があった。簡易検査で陽性と判明し、その後の遺伝子検査で感染が確認された。
千葉で鳥インフル ２５万羽処分
2023年01月28日15時46分
千葉県は２８日、匝瑳市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。飼育されている採卵鶏約２５万羽をすべて殺処分する。今季の発生件数は全国７０例目で、県内では５例目。
県によると、２７日に養鶏場から「死んでいる鶏の数が増加している」と通報があった。簡易検査で陽性と判明し、その後の遺伝子検査で感染が確認された。
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