村瀬心椛がスロープスタイル３位 Ｘゲームズ
2023年01月28日11時08分
雪上競技の賞金大会、Ｘゲームズは２７日、米コロラド州アスペンで開幕し、スノーボード女子スロープスタイルで、ともに昨年の北京五輪代表の村瀬心椛（ムラサキスポーツ）が３位、岩渕麗楽（バートン）は４位だった。同五輪金メダルのゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）が優勝した。 （時事）
村瀬心椛がスロープスタイル３位 Ｘゲームズ
2023年01月28日11時08分
雪上競技の賞金大会、Ｘゲームズは２７日、米コロラド州アスペンで開幕し、スノーボード女子スロープスタイルで、ともに昨年の北京五輪代表の村瀬心椛（ムラサキスポーツ）が３位、岩渕麗楽（バートン）は４位だった。同五輪金メダルのゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）が優勝した。 （時事）
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