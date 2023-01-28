宮城で鳥インフル １．２万羽処分
2023年01月28日11時05分
宮城県は２８日、角田市の農場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。飼育する食肉用アヒル約１万２０００羽を殺処分する。今季の発生件数は全国６９例目で、同県では２例目。
宮城で鳥インフル １．２万羽処分
2023年01月28日11時05分
宮城県は２８日、角田市の農場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。飼育する食肉用アヒル約１万２０００羽を殺処分する。今季の発生件数は全国６９例目で、同県では２例目。
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