欧州サッカー各国リーグ（２７日）
2023年01月28日10時01分
▽スペイン１部リーグ
アルメリア ３―１ エスパニョー
ル
▽イタリア・セリエＡ
ボローニャ ２―０ スペツィア
サレルニター ２―１ レッチェ
ナ
▽ドイツ１部リーグ
ライプチヒ ２―１ シュツットガ
ルト
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（２７日）
2023年01月28日10時01分
▽スペイン１部リーグ
アルメリア ３―１ エスパニョー
ル
▽イタリア・セリエＡ
ボローニャ ２―０ スペツィア
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