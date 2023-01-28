ロシア外務省は２７日、モスクワ駐在のラトビア大使に２週間以内に出国するよう通告した。バルト３国の一つラトビアは最近、ウクライナ侵攻開始１年の２月２４日に「外交関係を格下げする」（リンケービッチ外相）と宣言。結果は変わらないが、ロシア側としては体面を保つため「追放」を選んだようだ。