菊五郎さん、３月休演 松竹
2023年01月27日19時13分
松竹は２７日、歌舞伎俳優の尾上菊五郎さん（８０）が東京・歌舞伎座の公演「三月大歌舞伎」（３月３～２６日）を休演すると発表した。「脊柱管狭窄（きょうさく）症」の診断を受け、当面療養に専念する。出演予定だった演目「身替座禅」の山蔭右京役は、尾上松緑さん（４７）が務める。
菊五郎さん、３月休演 松竹
2023年01月27日19時13分
松竹は２７日、歌舞伎俳優の尾上菊五郎さん（８０）が東京・歌舞伎座の公演「三月大歌舞伎」（３月３～２６日）を休演すると発表した。「脊柱管狭窄（きょうさく）症」の診断を受け、当面療養に専念する。出演予定だった演目「身替座禅」の山蔭右京役は、尾上松緑さん（４７）が務める。
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