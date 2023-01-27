【ロンドン時事】週末２７日朝のロンドン外国為替市場では、来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えて持ち高調整などの売り買いが交錯し、円相場は１ドル＝１２９円台後半でもみ合った。午前９時現在は１２９円８５～９５銭と、前日午後４時比５５銭の円高・ドル安。