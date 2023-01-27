選抜高校野球・補欠校
2023年01月27日18時07分
▽北海道 北海▽東北 聖光学院（福島）山形中央（山形）▽関東 横浜（神奈川）山村学園（埼玉）▽東京 日大三、帝京▽東海 加藤学園（静岡）津商（三重）▽北信越 福井商（福井）松商学園（長野）▽近畿 高田商（奈良）神戸国際大付（兵庫）▽中国 高川学園（山口）おかやま山陽（岡山）▽四国 鳴門（徳島）明徳義塾（高知）▽九州 明豊（大分）西日本短大付（福岡）▽２１世紀枠 小野（兵庫）稚内大谷（北海道）
選抜高校野球・補欠校
2023年01月27日18時07分
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