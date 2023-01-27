卓球の全日本選手権は２７日、東京体育館で行われ、シングルスの男子で張本智和（ＩＭＧ）が準々決勝に進んだ。女子で連覇を狙った伊藤美誠（スターツ）は、６回戦で横井咲桜（大阪・四天王寺高）に１―４で敗れた。

５年ぶりの優勝を目指す張本は５、６回戦を快勝。前回覇者の戸上隼輔、宇田幸矢（ともに明大）も勝ち上がった。女子は早田ひな（日本生命）が６回戦で張本美和（木下アカデミー）を４―１で下し、石川佳純（全農）、平野美宇（木下グループ）らと共に８強入りした。

ダブルスは女子の伊藤、早田組、男子の張本智、森薗政崇（ＢＯＢＳＯＮ）組などが準決勝に進出。