円相場、１２９円９４～９６銭 ２７日午後５時現在
2023年01月27日17時09分
２７日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１２９円９４～９６銭と、前日（１２９円４８～４８銭）に比べ４６銭の円安・ドル高となった。
円相場、１２９円９４～９６銭 ２７日午後５時現在
2023年01月27日17時09分
２７日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１２９円９４～９６銭と、前日（１２９円４８～４８銭）に比べ４６銭の円安・ドル高となった。
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