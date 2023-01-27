渡辺復興相の資産公開
2023年01月27日17時08分
政府は２７日、昨年１２月に就任した渡辺博道復興相の資産を公開した。本人分は普通・当座預金を除く預貯金が５００万円。妻名義の資産はなかった。
渡辺復興相の資産公開
2023年01月27日17時08分
政府は２７日、昨年１２月に就任した渡辺博道復興相の資産を公開した。本人分は普通・当座預金を除く預貯金が５００万円。妻名義の資産はなかった。
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