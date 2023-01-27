東京、新たに４２９７人感染 前週比２３００人減―新型コロナ
2023年01月27日16時52分
東京都は２７日、新たに４２９７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の金曜日と比べ約２３００人減った。新たな死者は２５人。都基準による重症者は３３人で、前日から２人増えた。
東京、新たに４２９７人感染 前週比２３００人減―新型コロナ
2023年01月27日16時52分
東京都は２７日、新たに４２９７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の金曜日と比べ約２３００人減った。新たな死者は２５人。都基準による重症者は３３人で、前日から２人増えた。
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