国内では２７日、新たに５万３８６３人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の金曜日と比べ約２万８０００人減った。重症者は前日比２８人減の５５７人、死者は３４４人確認された。

東京都では４２９７人の感染を確認。新規感染者は前週の金曜日と比べ約２３００人減った。新たな死者は２５人。都基準による重症者は３３人で、前日から２人増えた。