国内感染、新たに５万３８６３人 前週比２万８０００人減―新型コロナ
2023年01月27日19時05分
国内では２７日、新たに５万３８６３人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の金曜日と比べ約２万８０００人減った。重症者は前日比２８人減の５５７人、死者は３４４人確認された。
東京都では４２９７人の感染を確認。新規感染者は前週の金曜日と比べ約２３００人減った。新たな死者は２５人。都基準による重症者は３３人で、前日から２人増えた。
国内感染、新たに５万３８６３人 前週比２万８０００…
2023年01月27日19時05分
国内では２７日、新たに５万３８６３人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の金曜日と比べ約２万８０００人減った。重症者は前日比２８人減の５５７人、死者は３４４人確認された。
東京都では４２９７人の感染を確認。新規感染者は前週の金曜日と比べ約２３００人減った。新たな死者は２５人。都基準による重症者は３３人で、前日から２人増えた。
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