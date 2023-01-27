カゴメ、通期業績予想を上方修正 海外事業好調で
2023年01月27日16時49分
カゴメ＝２０２２年１２月期連結業績予想を上方修正した。純利益は従来予想比３１．９％増の９１億円を見込む。欧米での外食需要の回復に伴い、米国事業で業務用商品の販売が伸びたことなどが収益を押し上げる。欧州での物価高対策の優遇措置などにより、欧州子会社で税金費用が減少することも織り込んだ。
カゴメ、通期業績予想を上方修正 海外事業好調で
2023年01月27日16時49分
カゴメ＝２０２２年１２月期連結業績予想を上方修正した。純利益は従来予想比３１．９％増の９１億円を見込む。欧米での外食需要の回復に伴い、米国事業で業務用商品の販売が伸びたことなどが収益を押し上げる。欧州での物価高対策の優遇措置などにより、欧州子会社で税金費用が減少することも織り込んだ。
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