出場３６校決まる 仙台育英など―選抜高校野球
2023年01月27日18時06分
第９５回選抜高校野球大会（３月１８日開幕、甲子園球場）の出場３６校が２７日に決まり、昨夏の全国選手権大会で初優勝を遂げた仙台育英（宮城）、春連覇を目指す大阪桐蔭（大阪）などが選ばれた。
プロ野球の西武や巨人で活躍した清原和博さんの次男、勝児選手が在籍する慶応（神奈川）は５年ぶりの出場。彦根総合（滋賀）は春夏を通じて初めての甲子園。２１世紀枠の３校は石橋（栃木）、氷見（富山）、城東（徳島）となった。
◇第９５回選抜高校野球大会出場校
【北海道】
クラーク記念国際 ２年連続２度目
【東 北】
仙台育英 （宮 城）２年ぶり１５度目
東 北 （宮 城）１２年ぶり２０度目
能代松陽 （秋 田）初 出 場
【関東・東京】
山梨学院 （山 梨）２年連続６度目
専大松戸 （千 葉）２年ぶり２度目
健大高崎 （群 馬）２年ぶり６度目
慶 応 （神奈川）５年ぶり１０度目
作新学院 （栃 木）６年ぶり１１度目
東海大菅生 （東 京）２年ぶり５度目
二松学舎大付 （東 京）２年連続７度目
【東 海】
東 邦 （愛 知）４年ぶり３１度目
常葉大菊川 （静 岡）１０年ぶり５度目
大垣日大 （岐 阜）２年連続５度目
【北信越】
北 陸 （福 井）３４年ぶり２度目
敦賀気比 （福 井）３年連続１０度目
【近 畿】
大阪桐蔭 （大 阪）４年連続１４度目
報徳学園 （兵 庫）６年ぶり２２度目
智弁和歌山 （和歌山）３年ぶり１５度目
龍谷大平安 （京 都）４年ぶり４２度目
履 正 社 （大 阪）３年ぶり１０度目
彦根総合 （滋 賀）初 出 場
社 （兵 庫）１９年ぶり２度目
【中国・四国】
広 陵 （広 島）２年連続２６度目
光 （山 口）初 出 場
鳥取城北 （鳥 取）２年ぶり４度目
英 明 （香 川）５年ぶり３度目
高 松 商 （香 川）４年ぶり２８度目
高 知 （高 知）２年連続２０度目
【九 州】
沖縄尚学 （沖 縄）９年ぶり７度目
長崎日大 （長 崎）２年連続４度目
海 星 （長 崎）７年ぶり６度目
大 分 商 （大 分）３年ぶり７度目
【２１世紀枠】
氷 見 （富 山）３０年ぶり２度目
石 橋 （栃 木）初 出 場
城 東 （徳 島）初 出 場
（出場回数は中止になった２０２０年を含む）。