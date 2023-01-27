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出場３６校決まる　仙台育英など―選抜高校野球

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出場３６校決まる　仙台育英など―選抜高校野球

2023年01月27日18時06分

　第９５回選抜高校野球大会（３月１８日開幕、甲子園球場）の出場３６校が２７日に決まり、昨夏の全国選手権大会で初優勝を遂げた仙台育英（宮城）、春連覇を目指す大阪桐蔭（大阪）などが選ばれた。

連覇懸かる大阪桐蔭選出　昨夏王者の仙台育英も

　プロ野球の西武や巨人で活躍した清原和博さんの次男、勝児選手が在籍する慶応（神奈川）は５年ぶりの出場。彦根総合（滋賀）は春夏を通じて初めての甲子園。２１世紀枠の３校は石橋（栃木）、氷見（富山）、城東（徳島）となった。
　

　◇第９５回選抜高校野球大会出場校
　【北海道】
クラーク記念国際　　　　　２年連続２度目
　【東　北】
仙台育英　　　　（宮　城）２年ぶり１５度目
東　　　北　　　（宮　城）１２年ぶり２０度目
能代松陽　　　　（秋　田）初　　出　　場
　【関東・東京】
山梨学院　　　　（山　梨）２年連続６度目
専大松戸　　　　（千　葉）２年ぶり２度目
健大高崎　　　　（群　馬）２年ぶり６度目
慶　　　応　　　（神奈川）５年ぶり１０度目
作新学院　　　　（栃　木）６年ぶり１１度目
東海大菅生　　　（東　京）２年ぶり５度目
二松学舎大付　　（東　京）２年連続７度目
　【東　海】
東　　　邦　　　（愛　知）４年ぶり３１度目
常葉大菊川　　　（静　岡）１０年ぶり５度目
大垣日大　　　　（岐　阜）２年連続５度目
　【北信越】
北　　　陸　　　（福　井）３４年ぶり２度目
敦賀気比　　　　（福　井）３年連続１０度目
　【近　畿】
大阪桐蔭　　　　（大　阪）４年連続１４度目
報徳学園　　　　（兵　庫）６年ぶり２２度目
智弁和歌山　　　（和歌山）３年ぶり１５度目
龍谷大平安　　　（京　都）４年ぶり４２度目
履　正　社　　　（大　阪）３年ぶり１０度目
彦根総合　　　　（滋　賀）初　　出　　場
　　社　　　　　（兵　庫）１９年ぶり２度目
　【中国・四国】
広　　　陵　　　（広　島）２年連続２６度目
　　光　　　　　（山　口）初　　出　　場
鳥取城北　　　　（鳥　取）２年ぶり４度目
英　　　明　　　（香　川）５年ぶり３度目
高　松　商　　　（香　川）４年ぶり２８度目
高　　　知　　　（高　知）２年連続２０度目
　【九　州】
沖縄尚学　　　　（沖　縄）９年ぶり７度目
長崎日大　　　　（長　崎）２年連続４度目
海　　　星　　　（長　崎）７年ぶり６度目
大　分　商　　　（大　分）３年ぶり７度目
　【２１世紀枠】
氷　　　見　　　（富　山）３０年ぶり２度目
石　　　橋　　　（栃　木）初　　出　　場
城　　　東　　　（徳　島）初　　出　　場
（出場回数は中止になった２０２０年を含む）。

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