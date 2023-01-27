八木良樹氏死去（元日立製作所副社長）
2023年01月27日15時39分
八木 良樹氏（やぎ・よしき＝元日立製作所副社長）２３日午後５時２１分、東京都の病院で死去、８４歳。東京都出身。葬儀は近親者で済ませた。連絡先は同社秘書室。
八木良樹氏死去（元日立製作所副社長）
2023年01月27日15時39分
八木 良樹氏（やぎ・よしき＝元日立製作所副社長）２３日午後５時２１分、東京都の病院で死去、８４歳。東京都出身。葬儀は近親者で済ませた。連絡先は同社秘書室。
関連記事
こんな記事も
おくやみ
鈴木邦男氏死去 「一水会」元代表、７９歳(01/27 17:26)
八木良樹氏死去（元日立製作所副社長）(01/27 15:39)
つばめ真由美さん死去 双子アイドルデュオ「ザ・リリーズ」メンバー(01/26 22:19)
西原春夫氏死去 元早稲田大総長・刑法学(01/26 18:07)
姥貝卓美氏死去（三菱樹脂〈現三菱ケミカル〉元社長）(01/25 16:33)
目黒考二さん死去（「本の雑誌」初代発行人、文芸評論家）(01/25 15:03)
大久保正陽さん死去 日本中央競馬会元調教師、元騎手(01/25 11:57)
合田茂氏死去（元住友重機械工業社長）(01/25 11:49)
清元梅吉さん死去 清元節三味線方、人間国宝(01/24 21:24)
門田博光さん死去、７４歳 「不惑」の本塁打王―プロ野球(01/24 21:01)
大塚義治氏死去 元厚生労働事務次官、日本赤十字社名誉社長(01/24 11:22)
湯畑正泰氏死去（元岐阜銀行〈現十六銀行〉頭取）(01/23 19:54)
小林守氏死去（元衆院議員）(01/23 19:17)
向井政生さん死去（ＴＢＳアナウンサー）(01/22 23:10)
石田穣一氏死去 元東京高裁長官、エッセイスト(01/20 17:15)
プロゴルファーの金井清一さん死去(01/20 16:21)
上田誠也氏死去 プレートテクトニクス研究第一人者、９３歳(01/20 14:32)
西名弘明さん死去（前プロ野球オリックス球団社長）(01/18 16:49)
加賀乙彦さん死去、９３歳 作家で精神科医―ベストセラー「宣告」(01/17 23:43)
佐藤幹夫氏死去（京都大名誉教授）(01/16 14:50)
千葉昭氏死去（四国電力元社長）(01/16 14:48)
高橋幸宏さん死去 ＹＭＯ「ライディーン」作曲、７０歳(01/15 18:12)
ピアニストのレネ・パウロ氏死去(01/13 23:01)
中山きくさん死去 ９４歳元学徒、沖縄戦語り継ぐ(01/13 20:44)
飯田亮氏死去、８９歳 セコム創業者(01/13 19:32)
谷村友一さん死去 元プロ野球審判員(01/12 18:04)
故小宮隆太郎氏（東大名誉教授）のお別れの会(01/12 17:52)
徳岡宏行氏死去（元損害保険ジャパン日本興亜取締役常務執行役員）(01/12 15:54)
英米文学者の河野一郎氏死去(01/12 12:37)
木下久一郎氏死去（元東急不動産副社長）(01/12 12:21)