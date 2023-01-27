千葉で鳥インフル ２４万羽殺処分、全国６８例目
2023年01月27日15時38分
千葉県は２７日、匝瑳市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。飼育されている採卵鶏約２４万羽はすべて殺処分する。今シーズンの発生件数は全国６８例目、同県では４例目。
千葉で鳥インフル ２４万羽殺処分、全国６８例目
2023年01月27日15時38分
千葉県は２７日、匝瑳市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。飼育されている採卵鶏約２４万羽はすべて殺処分する。今シーズンの発生件数は全国６８例目、同県では４例目。
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