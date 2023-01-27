ＮＢＡ試合結果（２６日）
2023年01月27日15時11分
ニックス １２０―１１７ セルティック
ス
ピストンズ １３０―１２２ ネ ッ ツ
ホーネッツ １１１―９６ ブ ル ズ
キャバリアー １１３―９５ ロケッツ
ズ
マーベリック ９９―９５ サ ン ズ
ス
クリッパーズ １３８―１００ スパーズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（２６日）
2023年01月27日15時11分
ニックス １２０―１１７ セルティック
ス
ピストンズ １３０―１２２ ネ ッ ツ
ホーネッツ １１１―９６ ブ ル ズ
キャバリアー １１３―９５ ロケッツ
ズ
マーベリック ９９―９５ サ ン ズ
ス
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