ＮＨＬ試合結果（２６日）
2023年01月27日15時11分
ライトニング ３―２ ブルーインズ
レッドウイン ４―３ カナディアン
グズ ズ
キャピタルズ ３―２ ペンギンズ
セーバーズ ３―２ ジェッツ
プレデターズ ６―４ デビルズ
ワイルド ３―２ フライヤーズ
ダックス ５―３ アバランチ
ブラックホー ５―１ フレームズ
クス
コヨーテス ５―０ ブルース
（時事）
ＮＨＬ試合結果（２６日）
2023年01月27日15時11分
ライトニング ３―２ ブルーインズ
レッドウイン ４―３ カナディアン
グズ ズ
キャピタルズ ３―２ ペンギンズ
セーバーズ ３―２ ジェッツ
プレデターズ ６―４ デビルズ
ワイルド ３―２ フライヤーズ
ダックス ５―３ アバランチ
ブラックホー ５―１ フレームズ
クス
コヨーテス ５―０ ブルース
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