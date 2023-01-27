１８円高の２万７３８１円１８銭 ２７日午前の平均株価
2023年01月27日11時43分
２７日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７３８１円１８銭と前日終値比１８円４３銭高で終わった。出来高は概算で５億４４００万株。
１８円高の２万７３８１円１８銭 ２７日午前の平均株価
2023年01月27日11時43分
２７日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７３８１円１８銭と前日終値比１８円４３銭高で終わった。出来高は概算で５億４４００万株。
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