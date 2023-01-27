木原誠二官房副長官は２７日の記者会見で、原発の使用済み核燃料から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分地選定について、「関心を持つ地域に対し、調査の検討を申し入れる」と述べた。現在、選定の第１段階に当たる文献調査が行われているのは北海道の２町村にとどまる。木原氏は「実施地域を拡大させることが重要だ」と指摘した。