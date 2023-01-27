アスレチックス藤浪は背番号１１ 米大リーグ
2023年01月27日11時25分
【ロサンゼルス時事】米大リーグのアスレチックスと１年契約を結んだ藤浪晋太郎投手の背番号が「１１」に決まった。球団広報が２６日に明らかにした。
藤浪はプロ野球の阪神からポスティングシステムを利用して移籍。阪神では背番号「１９」をつけていた。
アスレチックス藤浪は背番号１１ 米大リーグ
2023年01月27日11時25分
【ロサンゼルス時事】米大リーグのアスレチックスと１年契約を結んだ藤浪晋太郎投手の背番号が「１１」に決まった。球団広報が２６日に明らかにした。
藤浪はプロ野球の阪神からポスティングシステムを利用して移籍。阪神では背番号「１９」をつけていた。
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