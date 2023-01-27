群馬で鳥インフル 全国６７例目
2023年01月27日10時26分
群馬県は２７日、前橋市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。飼育されている採卵鶏約５万３０００羽をすべて殺処分する。今シーズン、養鶏場での発生は全国６７例目。
県によると、２６日に養鶏場から「死ぬ鶏が増えている」と通報があり、簡易検査で陽性と判明。遺伝子検査で感染が確認された。
群馬で鳥インフル 全国６７例目
2023年01月27日10時26分
群馬県は２７日、前橋市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。飼育されている採卵鶏約５万３０００羽をすべて殺処分する。今シーズン、養鶏場での発生は全国６７例目。
県によると、２６日に養鶏場から「死ぬ鶏が増えている」と通報があり、簡易検査で陽性と判明。遺伝子検査で感染が確認された。
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