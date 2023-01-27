円相場、１２９円８０～８２銭 ２７日午前９時現在
2023年01月27日09時08分
２７日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１２９円８０～８２銭と、前日（１２９円４８～４８銭）に比べ３２銭の円安・ドル高となった。
円相場、１２９円８０～８２銭 ２７日午前９時現在
2023年01月27日09時08分
２７日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１２９円８０～８２銭と、前日（１２９円４８～４８銭）に比べ３２銭の円安・ドル高となった。
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