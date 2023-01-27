総務省が２７日発表した１月の東京都区部消費者物価指数（中旬速報値、２０２０年＝１００）は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が１０４．２と、前年同月比４．３％上昇した。伸び率は前月（３．９％）を上回り、１９８１年５月に並ぶ４１年８カ月ぶりの高さとなった。