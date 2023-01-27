【１面トップ】

〔朝日〕トヨタ 豊田社長交代 会長就任へ ５３歳佐藤氏が昇格 １４年ぶり人事

〔毎日〕米、主力戦車３１両供与 欧州各国も表明次々 対ウクライナ

〔読売〕コロナ「５類」５月８日 イベント「大声」 上限きょう撤廃 移行準備や周知考慮

〔日経〕シェルター整備 財政支援 政府・与党検討へ 企業導入促す 有事の避難海外先行

〔産経〕トヨタ社長に佐藤氏 ５３歳、執行役員 豊田氏は会長 １４年ぶり交代、若返り

〔東京〕コロナ５類移行５月８日に 医療費当面は公費で マスク着用個人判断 政府きょう決定

【共通ニュース】

◆ネット有害情報 対象拡大 ３月から 銃製造・殺人を追加

◆米ＧＤＰ２．９％増 １０～１２月 高インフレ下でも底堅く

◆理研、若手給与最大２割上げ 研究力向上へ人材獲得 正式発表 採用拡大、国内波及狙う

◆都内きょう再び降雪も 列島寒波 新名神、通行止め解除

◆ＪＲ西立ち往生 社長陳謝 ポイント不調 ２６日は５２万人影響

◆工藤会幹部に無期懲役 福岡地裁判決 ６つの襲撃事件関与

◆エアバッグ偽造初摘発 外国籍の男ら４人逮捕 商標法違反容疑

◆ＷＢＣ 吉田ら新たに招集 全３０選手そろう（続）