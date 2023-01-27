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２７日の朝刊（都内最終版）☆１

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２７日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年01月27日07時15分

【１面トップ】
〔朝日〕トヨタ　豊田社長交代　会長就任へ　５３歳佐藤氏が昇格　１４年ぶり人事
〔毎日〕米、主力戦車３１両供与　欧州各国も表明次々　対ウクライナ
〔読売〕コロナ「５類」５月８日　イベント「大声」　上限きょう撤廃　移行準備や周知考慮
〔日経〕シェルター整備　財政支援　政府・与党検討へ　企業導入促す　有事の避難海外先行
〔産経〕トヨタ社長に佐藤氏　５３歳、執行役員　豊田氏は会長　１４年ぶり交代、若返り
〔東京〕コロナ５類移行５月８日に　医療費当面は公費で　マスク着用個人判断　政府きょう決定
【共通ニュース】
◆ネット有害情報　対象拡大　３月から　銃製造・殺人を追加
◆米ＧＤＰ２．９％増　１０～１２月　高インフレ下でも底堅く
◆理研、若手給与最大２割上げ　研究力向上へ人材獲得　正式発表　採用拡大、国内波及狙う
◆都内きょう再び降雪も　列島寒波　新名神、通行止め解除
◆ＪＲ西立ち往生　社長陳謝　ポイント不調　２６日は５２万人影響
◆工藤会幹部に無期懲役　福岡地裁判決　６つの襲撃事件関与
◆エアバッグ偽造初摘発　外国籍の男ら４人逮捕　商標法違反容疑
◆ＷＢＣ　吉田ら新たに招集　全３０選手そろう（続）

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