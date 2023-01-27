【ニューヨーク時事】２６日のニューヨーク株式相場は、堅調な米国内総生産（ＧＤＰ）などの経済指標が支援要因となり、５営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２０５．５７ドル高の３万３９４９．４１ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１９９．０５ポイント高の１万１５１２．４１で引けた。