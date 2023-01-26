【ニューヨーク時事】２６日のニューヨーク株式相場は、朝方発表された米実質ＧＤＰ（国内総生産）速報値が市場予想を上回ったことを好感した買いが入り、続伸して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１２２．８２ドル高の３万３８６６．６６ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１５２．７０ポイント高の１万１４６６．０６。