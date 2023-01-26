ＮＹ株、続伸
2023年01月26日23時53分
【ニューヨーク時事】２６日のニューヨーク株式相場は、朝方発表された米実質ＧＤＰ（国内総生産）速報値が市場予想を上回ったことを好感した買いが入り、続伸して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１２２．８２ドル高の３万３８６６．６６ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１５２．７０ポイント高の１万１４６６．０６。
ＮＹ株、続伸
2023年01月26日23時53分
【ニューヨーク時事】２６日のニューヨーク株式相場は、朝方発表された米実質ＧＤＰ（国内総生産）速報値が市場予想を上回ったことを好感した買いが入り、続伸して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１２２．８２ドル高の３万３８６６．６６ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１５２．７０ポイント高の１万１４６６．０６。
こんな記事も
国際用語
国際
米国務長官、２９日から中東歴訪 イスラエル首相らと会談へ(01/27 00:29)
ＮＹ株、続伸(01/26 23:53)
ＮＹ円、１２９円台後半(01/26 23:47)
戦車供給、独英３月末にも ウクライナ兵訓練も近く開始(01/26 23:39)
１０～１２月期の米ＧＤＰ、２．９％増 ２期連続プラス成長―２２年通年は２．１％増に大幅鈍化(01/26 23:36)
ロシア軍が空爆、首都で１人死亡 戦車提供巡りけん制―ウクライナ(01/26 21:36)
円、１２９円台後半 ロンドン外為(01/26 21:28)
パレスチナ人９人死亡 イスラエルが対テロ作戦(01/26 21:14)
ミャンマーでケシ栽培急増 背景に政変後の経済混乱―国連(01/26 18:48)
円、１２９円台後半 ロンドン外為(01/26 18:32)
平壌封鎖を確認 「呼吸器疾患拡大」―現地ロシア大使館(01/26 16:44)
山刀持った男が教会襲撃 ２人死傷、テロで捜査―スペイン(01/26 14:11)
米メタ、トランプ氏のアカウント回復へ ＦＢとインスタ、数週間内に(01/26 10:12)
韓国ＧＤＰ、２２年は２．６％増 ２年連続プラス成長(01/26 09:46)
戦車供与「スピードと量が重要」 長距離ミサイル、航空機も要請―ウクライナ大統領(01/26 09:40)
米テスラ、純利益２．３倍 過去最高、値上げ奏功―２２年(01/26 08:57)
戦車供与「極めて危険」 米独の決定に猛反発―ロシア(01/26 07:55)
ＮＹ円、１２９円台半ば(01/26 07:43)
ＮＹ株、９ドル高 ハイテク株が重荷(01/26 07:42)
逃亡の元ワグネル指揮官、釈放 ウクライナで戦闘と主張―ノルウェー(01/26 07:07)
独首相、慎重姿勢を一転 米関与引き出す―戦車供与・ウクライナ(01/26 07:05)
ＮＡＴＯ加盟に黄信号 北欧２カ国、トルコが態度硬化(01/26 07:05)
ペンス氏も機密持ち出し 共和、バイデン氏追及に痛手―米(01/26 07:04)
侵攻下、覚悟の更迭 汚職脱却と信頼回復を優先―ウクライナ(01/26 07:03)
ブレイナードＦＲＢ副議長、米政権要職に 経済政策担う―報道(01/26 06:20)
欧州人権裁、ロシアの責任巡る審理決定 １４年のマレーシア機撃墜(01/26 05:39)
ドイツの列車内で切り付け、２人死亡(01/26 05:35)
「黒海の真珠」オデッサ、世界遺産に 脅威直面で緊急決定―ユネスコ(01/26 05:21)
米、ウクライナに戦車供与 武器支援、新段階に―バイデン氏、欧州４首脳と電話会談(01/26 05:18)
スペインもウクライナに主力戦車供与へ ポーランド首相、ドイツの決定に謝意(01/25 23:57)
ウォール・ストリート・ジャーナル