円、１２９円台後半 ロンドン外為
2023年01月26日21時28分
【ロンドン時事】２６日午前のロンドン外国為替市場では、米経済指標の発表を控えて持ち高調整の売り買いが交錯し、円相場は１ドル＝１２９円台後半でもみ合った。正午現在は１２９円８０～９０銭と、前日午後４時比２５銭の円安・ドル高。
円、１２９円台後半 ロンドン外為
2023年01月26日21時28分
【ロンドン時事】２６日午前のロンドン外国為替市場では、米経済指標の発表を控えて持ち高調整の売り買いが交錯し、円相場は１ドル＝１２９円台後半でもみ合った。正午現在は１２９円８０～９０銭と、前日午後４時比２５銭の円安・ドル高。
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