「アンガールズ」の田中卓志さん結婚
2023年01月26日20時38分
お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志さん（４６）が２６日、３０代の女性と結婚したことを明らかにした。同日公開されたニッポン放送のポッドキャスト番組「アンガールズのジャンピン」で経緯を報告。元日にプロポーズし、２２日に婚姻届を提出したという。所属事務所によると、相手は一般の会社員で、約１年間交際していた。
「アンガールズ」の田中卓志さん結婚
2023年01月26日20時38分
お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志さん（４６）が２６日、３０代の女性と結婚したことを明らかにした。同日公開されたニッポン放送のポッドキャスト番組「アンガールズのジャンピン」で経緯を報告。元日にプロポーズし、２２日に婚姻届を提出したという。所属事務所によると、相手は一般の会社員で、約１年間交際していた。
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