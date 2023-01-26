明神礁で海底噴火の恐れ 伊豆諸島・青ケ島南方、気象庁警報
2023年01月26日20時36分
気象庁は２６日、伊豆諸島・青ケ島の南南東約６５キロにある明神礁付近で、海面に淡い黄緑色の変色があることが海上保安庁の観測で確認されたと発表した。今後海底噴火が発生する可能性があり、近くの岩礁が連なる「ベヨネース列岩」を含め、噴火警報（周辺海域）を出した。
明神礁で海底噴火の恐れ 伊豆諸島・青ケ島南方、気象…
2023年01月26日20時36分
気象庁は２６日、伊豆諸島・青ケ島の南南東約６５キロにある明神礁付近で、海面に淡い黄緑色の変色があることが海上保安庁の観測で確認されたと発表した。今後海底噴火が発生する可能性があり、近くの岩礁が連なる「ベヨネース列岩」を含め、噴火警報（周辺海域）を出した。
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