維新、衆院千葉５区に新人
2023年01月26日20時07分
日本維新の会は２６日、薗浦健太郎元衆院議員（自民党離党）の辞職に伴い４月に実施される衆院千葉５区補欠選挙に、一般社団法人代表で新人の岸野智康氏（２８）を擁立すると発表した。
維新、衆院千葉５区に新人
2023年01月26日20時07分
日本維新の会は２６日、薗浦健太郎元衆院議員（自民党離党）の辞職に伴い４月に実施される衆院千葉５区補欠選挙に、一般社団法人代表で新人の岸野智康氏（２８）を擁立すると発表した。
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