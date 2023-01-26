新人は益田らが１軍 プロ野球・広島
2023年01月26日19時57分
広島は２６日、春季キャンプの１、２軍振り分けを発表し、新人はドラフト３位の益田武尚（東京ガス）、５位の河野佳（大阪ガス）、６位の長谷部銀次（トヨタ自動車）の３投手が１軍に入った。
昨秋に右肘のクリーニング手術を受けた森下や、故障明けの床田も１軍スタート。新井監督は「あまり無理はさせたくないが、暖かいところで、コンディショニングの面を優先した」と述べた。
新人は益田らが１軍 プロ野球・広島
2023年01月26日19時57分
広島は２６日、春季キャンプの１、２軍振り分けを発表し、新人はドラフト３位の益田武尚（東京ガス）、５位の河野佳（大阪ガス）、６位の長谷部銀次（トヨタ自動車）の３投手が１軍に入った。
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